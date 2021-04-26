بسبب سيجارة يقتل خاله

باب نات -

صرح المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لباب نات ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 اذنت أمس الاحد 25 افريل 2021 بفتح تحقيق ضد شاب يبلغ من العمر 22 سنة من اجل تهمة القتل العمد المسبوق باضمار طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية حيث قتل خاله البالغ من العمر 55 سنة بلكمة بسبب خلاف بينهما حول سيجارة رفض الهالك تمكينه اياها خلال تواجدهما بنفس الصف امام مخبزة بطريق منزل شاكر كلم 5 بصفاقس.موضحا انه باعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 تولت فتح بحث في الغرض كما اذن حاكم التحقيق برفع جثة الهالك وايداعها بقسم الاموات لمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لاحالتها على لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة وساعة وقوعها.كما اسند انابة قضائية لاعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية للبحث مع المظنون فيه.