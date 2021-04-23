السفير الفرنسي يؤكّد دعم بلاده لتمشي الحكومة واستعدادها لمرافقتها في الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الانطلاق فيها

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس اندريه باران.وأكد رئيس الحكومة وفق بلاغ للقصبة, أن تونس وعلى غرار سائر بلدان العالم تعرف وضعا اقتصاديا صعبا مردّه تداعيات جائحة كورونا، مضيفا أن الحكومة حرصت على خلق ديناميكية اقتصادية جديدة بالشراكة مع المنظمات الوطنية ودعم أصدقاء تونس.وقدم رئيس الحكومة بسطة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة بالشراكة مع كل المتدخلين من منظمات وطنية وخبراء اقتصاديين وذلك قبل عرضه أمام صندوق النقد الدولي لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتطبيقه.من جهته أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لتمشي الحكومة التونسية في حوارها مع المنظمات الوطنية واستعدادها لمد يد المساعدة ومرافقتها في الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الانطلاق فيها عبر وضع كل خبراتها خاصة في مجال اصلاح المالية العمومية.كما تطرق اللقاء إلى آخر الاستعدادات لتنظيم القمة الفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و21 نوفمبر 2021.