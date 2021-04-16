الشركة التونسية للضمان تدعو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى ضرورة الترسيم أو تحيين الترسيم بالمنصة الإلكترونية

بلاغ صحفي - تدعو الشركة التونسية للضمان (المؤسسة المتصرفة في آلية ضمان قروض المساندة لفائدة الشركات المتضررة من جائحة الكورونا) المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى ضرورة الترسيم أو تحيين الترسيم بالمنصة الإلكترونية entreprise.finances.gov.tn والتقدّم إلى إحدى المؤسسات البنكية المنخرطة في آلية الضمان بملف قرض مرفوق بجذاذة الأهلية المُرسلة من قبل لجنة الإحاطة بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وتذكّر الشركة بضرورة الامتثال للشروط الواردة بالأمر 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماى 2020 وبأن أجل الترسيم أو التحيين ينقضي بتاريخ 30 جوان 2021 وأما فترة منح وتسريح القروض فتمتدّ إلى غاية 31 ديسمبر 2021 مع.
كما تفيد الشركة التونسية للضمان علما أن المؤسسات البنكية المنخرطة في آلية الضمان متحصلة على تفويض من الشركة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة والتفويض المبرمة معها، لمنح الضمان، بصفة آلية لكل مؤسسة متحصلة على قرض. وتؤكد الشركة بأن ضمان القرض لا يتطلب اية مساع من قبل المؤسسة المقترضة لدى مصالحها او إجراءات مسبقة من قبل البنك الممول.
كما تعلم الشركة التونسية للضمان أن الآلية تحصّلت مؤخرا على دعم مالي من قبل البنك الألماني للتنمية Kfw مما سيمكنها من الرفع من طاقتها في قبول قروض خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتثني الشركة التونسية للضمان على المجهودات المبذولة من قبل المؤسسات البنكية الشريكة في تمويل المؤسسات المتضررة، حيث بلغ حجم التمويلات التي تم ضمانها إلى غاية موفى مارس 2021 حوالي 800 مليون دينار لفائدة 2000 مؤسسة تنشط في كافة القطاعات، كما تدعو المؤسسات البنكية إلى مواصلة الجهد والوقوف إلى جانب جميع المؤسسات وخاصّة الصغرى منها والتي تحظى بضمان يصل قدره إلى 90%، من خلال منحها التمويلات الضرورية لمساعدتها على تخطّي هذه الفترة الصعبة.
وتذكّر الشركة بضرورة الامتثال للشروط الواردة بالأمر 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماى 2020 وبأن أجل الترسيم أو التحيين ينقضي بتاريخ 30 جوان 2021 وأما فترة منح وتسريح القروض فتمتدّ إلى غاية 31 ديسمبر 2021 مع.
كما تفيد الشركة التونسية للضمان علما أن المؤسسات البنكية المنخرطة في آلية الضمان متحصلة على تفويض من الشركة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة والتفويض المبرمة معها، لمنح الضمان، بصفة آلية لكل مؤسسة متحصلة على قرض. وتؤكد الشركة بأن ضمان القرض لا يتطلب اية مساع من قبل المؤسسة المقترضة لدى مصالحها او إجراءات مسبقة من قبل البنك الممول.
كما تعلم الشركة التونسية للضمان أن الآلية تحصّلت مؤخرا على دعم مالي من قبل البنك الألماني للتنمية Kfw مما سيمكنها من الرفع من طاقتها في قبول قروض خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتثني الشركة التونسية للضمان على المجهودات المبذولة من قبل المؤسسات البنكية الشريكة في تمويل المؤسسات المتضررة، حيث بلغ حجم التمويلات التي تم ضمانها إلى غاية موفى مارس 2021 حوالي 800 مليون دينار لفائدة 2000 مؤسسة تنشط في كافة القطاعات، كما تدعو المؤسسات البنكية إلى مواصلة الجهد والوقوف إلى جانب جميع المؤسسات وخاصّة الصغرى منها والتي تحظى بضمان يصل قدره إلى 90%، من خلال منحها التمويلات الضرورية لمساعدتها على تخطّي هذه الفترة الصعبة.
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