هذا ما قرره القضاء في حق عماد الطرابلسي

باب نات -

قررت اليوم الاثنين هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة التشطيب عن ملف قضية فساد مالي ،متهم فيها عماد الطرابلسي من دفاتر الدائرة نظرا لكونه تم تعقيب قرار دائرة الاتهام لتكون بذلك القضية محل انظار محكمة التعقيب .هذا ولم يصعد عماد الطرابلسي لجلسة المحاكمة.وللاشارة فان عماد الطرابلسي محال في هذه القضية بحالة سراح وهو موقوف منذ الثورة على خلفية تورطه في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد.