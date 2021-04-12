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خلال شهر رمضان المعظم 2021 ... توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 10:31 قراءة: 0 د, 24 ث
يعلم البريد التونسي أن توقيت فتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم خلال شهر رمضان المعظم 2021 يكون على النحو التالي:

أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00)،


يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).



مع العلم وأن 64 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا (9.00) إلى منتصف النهار و15 دقيقة (12.15).


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