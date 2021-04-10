توقيت العمل الإداري خلال شهر رمضان

من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال

يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف الي الساعة الواحدة بعد الزوال

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم السبت عن توقيت العمل الخاص بشهر رمضان بالادارات العمومية ذات الصبغة الإدارية.وسيكون التوقيتوتقرر الانطلاق في تطبيق هذا التوقيت بداية من يوم الاثنين القادم وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا،وفق نص البلاغ.