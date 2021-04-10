القاهرة رئيس الجمهورية ، يلتقي رئيس البرلمان العربي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم السبت 10 أفريل 2021 بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.



وإطلع رئيس الدولة على سير عمل البرلمان العربي، مؤكدا، بالمناسبة، على دور هذه المنظمة في تعزيز العمل العربى المشترك وتنويعه، وفي تحصين المجتمعات العربية من كل مظاهر التطرف والتخلف والتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المتسارعة وفق رؤى استشرافية جديدة.



