   Ali Riahi - El 3alam Yedhak  

مخلوف: كم نشعر بالخزي من زيارة قيس سعيد الى مصر للقاء الانقلابي السيسي

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 49 ث
وصف رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة " قرطاج +" زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مصر بالمخزية مضيفا " لقد قابل مجرم تورط في الدماء".

واضاف سيف الدين مخلوف " مالذي يسعى اليه قيس سعيد من دولة أكثر فقرا منا مثل مصر متابعا " كان عليه ان يزور دولا قادرة على مساعدتنا اقتصاديا".


وتابع مخلوف " قيس سعيد ذهب الى ليبيا لقطع الطريق على زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى ليبيا كما قطع الطريق على زيارة المشيشي الى ايطاليا واتصل بالسفير الايطالي من ذلك وتكرر الامر مع الجانب الفرنسي".

ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".

كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي، فيما تشهد عدة مناطق احتجاجات مختلفة تتضمن مطالب فئوية.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223948

RESA67  (France)  |Samedi 10 Avril 2021 à 11h 55m |           
La honte c’est plutôt d’avoir un parlement qui rassemble des députés comme vous.

Maximelinoss  (Tunisia)  |Samedi 10 Avril 2021 à 11h 43m |           
قال قيس ذات مرة ان التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى ونراه اليوم يهرول الى اخيه المطبع الاساسي مع اسرائيل...فأين مصداقيتك يا سعيد؟



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