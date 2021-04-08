القصرين / متفرّقات : وفاة 4 أطفال وإصابة والدتهم بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث مرور مريع

أسفر ، حادث مرور مريع ، جد عشية اليوم الخميس ، على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة "البيبات " في معتمدية حاسي الفريد و منطقة " خنقة الجازية " في معتمدية سبيطلة ، عن وفاة 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات وإصابة والدتهم بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بالجهة.وأوضح ذات المصدر في تصريح لــ( وات ) أن صورة الحادث تمثّلت في انزلاق سيارة خفيفة من نوع " برنتار " وإصطدامها بالأطفال الأربعة ووالدتهم عندما كانوا مترّجلين على حاشية الطريق المذكورة ، مضيفا أنه تم تحويل الأم الى أحد المستشفيات بولاية صفاقس لتلقي الاسعافات اللازمة .وأضاف أن سائق السيارة ، التي وصفت حالته الصحية بالجيدة قدم نفسه الى مركز الحرس الوطني بمنطقة "بئر الحفي " بولاية سيدي بوزيد لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.لطيفة