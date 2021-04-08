بيت الحكمة: المشيشي يدعو الى عدم الاساءة للمستثمر والقطع مع الخطاب الشعبوي الذي يضر بالاستثمار

انطلق ببيت الحكمة اللقاء الثالث من مشاورات بيت الحكمة حول الانعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار باشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي وحضور المنظمات الوطنية وعدد من الفاعليين الاقتصاديين.وأكد رئيس الحكومة أن لقاءات بيت الحكمة اليوم الخميس 8 أفريل 2021، تمحوت حول المعوقات الاساسية التي تكبل الاستثمار ، مضيفا ان اللقاء عمل على تذليلها في اتجاه تشجيع الاستثمار.وقال إن الحكومة ستقدم مجموعة من مشاريع القوانين إلى مجلس نواب الشعب اضافة الى اصدار جملة من الأوامر تلغي عديد المعوقات.وأعلن المشيشي أن الحكومة ستعلن قريبا عن الغاء اكثر من 30 ترخيصا، داعيا الى اعادة الثقة في الاستثمار في تونس على المستوى الوطني والدولي.ودعا المشيشي الى عدم الاساءة للمستثمر والقطع مع الخطاب الشعبوي الذي يضر بالاستثمار.وقال رئيس الحكومة ان جملة الاتفاقات التي سيتم التوصل اليها من خلال لقاءات بيت الحكمة سيكون لها وقع ايجابي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مشددا على ضرورة مضي تونس يد واحدة الى المانحين الدوليين.