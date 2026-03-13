"نقل تونس" تعزّز كفاءاتها باتفاقية تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة

أبرمت شركة نقل تونس اتفاقية تعاون وشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة في مجال التكوين المستمر، وذلك "في إطار سعيها إلى تنمية كفاءاتها البشرية والارتقاء بأدائها المؤسسي".وتهدف هذه الاتفاقية الإطارية، التي تمتدّ على ثلاث سنوات، إلى تنفيذ برامج تكوينية تتماشى مع حاجيات شركة نقل تونس وفق روزنامة محددة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، وفق بيانات نشرتها الشركة.وخلال موكب الإمضاء، الذي انتظم أمس الخميس بمقرّ المدرسة الوطنية للإدارة، أكد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، عبد الرؤوف الصالح، أهمية هذه الاتفاقية التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى تطوير كفاءات مواردها البشرية، حتى تكون على اطلاع مستمرّ على مختلف أوجه التصرّف الإداري، بما يمكّنها من اكتساب معارف ومهارات جديدة من شأنها الرفع من المردودية وتحسين مستوى خدمات النقل العمومي المقدّمة للمواطنين.كما شدّد، بالمناسبة، رفقة مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، خولة العبيدي، على الدور المحوري للتكوين المستمر في تطوير الكفاءات وتثمين دور العنصر البشري، لما له من أهمية في ضبط استراتيجيات وبرامج تطوير المؤسسات ومجابهة التحديات المستقبلية.