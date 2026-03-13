المنظمة الوطنية لروّاد الاعمال تفتح باب الترشحات للنسخة الثانية من برنامج "وعد" وآخر أجل للتقديم يوم 12 افريل 2026

فتحت المنظمة الوطنية لرواد الاعمال باب الترشحات للنسخة الثانية من برنامج "وعد" الموجه للشباب والشابات حاملي أفكار مشاريع، وحدد آخر أجل لقبولها يوم 12 أفريل 2026.ويستهدف هذا البرنامج الشباب والشابات، وخاصة، خريجي وخريجات الجامعات ومراكز التكوين المهني حاملي أفكار مشاريع قابلة للتطوير والراغبين في تحويلها الى مشاريع حقيقية وممن لديهم طموح في ريادة الاعمال واستعداد للالتزام ببرنامج مرافقة وتكوين، وفق ما نشرته المنظمة، امس الخميس، على صفحتها على "فايسبوك".ويقدم برنامج "وعد" مرافقة كاملة من خلال تـمين حصص تكوين تطبيقية في ريادة الأعمال (التصرّف، التسويق، المالية…) ومرافقة وإرشاد (Mentorat) من طرف روّاد ورائدات أعمال وخبراء ومساعدة في هيكلة وتطوير المشروع والدخول في شبكة من روّاد ورائدات الأعمال والشركاء وفرص للتواصل مع جهات تمويل.