Babnet   Latest update 19:08 Tunis

تعزيز التعاون التونسي الليبي في مجال التكوين الدبلوماسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b43d73bfca90.61388315_mpqefjlhkngoi.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 17:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمحور لقاء جمع، أمس الخميس، المدير العام المكلّف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، رياض الدريدي، بوفد عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين الدبلوماسي بين تونس وليبيا.

وضمّ الوفد الليبي، وفق بلاغ نشرته اليوم الجمعة المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبد الحكيم غيث، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الليبي خالد عبد السلام أبو خريص، وحضر اللقاء السفير الليبي بتونس مصطفى قدارة


وتباحث الطرفان بالخصوص، حول العمل علي توقيع مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي، إضافة إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة عدد من الدبلوماسيين الليبيين باللغة الفرنسية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325394

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-7
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>