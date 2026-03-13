تعزيز التعاون التونسي الليبي في مجال التكوين الدبلوماسي

تمحور لقاء جمع، أمس الخميس، المدير العام المكلّف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، رياض الدريدي، بوفد عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين الدبلوماسي بين تونس وليبيا.وضمّ الوفد الليبي، وفق بلاغ نشرته اليوم الجمعة المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبد الحكيم غيث، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية الليبي خالد عبد السلام أبو خريص، وحضر اللقاء السفير الليبي بتونس مصطفى قدارةوتباحث الطرفان بالخصوص، حول العمل علي توقيع مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس ومعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي، إضافة إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة عدد من الدبلوماسيين الليبيين باللغة الفرنسية.