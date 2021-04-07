عركة على المباشر بين راشد الخياري و صحبي الخلفاوي

أثار الباحث في العلوم السياسية صحبي الخلفاوي غضب النائب راشد الخياري في برنامج هنا تونس على اذاعة الديوان ... وذلك لامتعاضه الشديد من التسريبات الجديدة للنائب راشد الخياري و التي فضحت دور كل من مايا القصوري و سفير فرنسا السابق في تحريك المشهد السياسي بتونس و تحكمهما في قيس سعيد.
النائب راشد الخياري بدوره رد على الخلفاوي قائلا “لا اتحدث مع صبايحي..ممن لا رجولة له في قضية الوطنية” ثم توجه لمقدم البرنامج محمد اليوسفي بالقول “المرة الجاية جيبلي راجل مش تجيبلي صبايحي يحاورني”
رابط الفيديو ابتداءا من الدقيقة 30
النائب راشد الخياري بدوره رد على الخلفاوي قائلا “لا اتحدث مع صبايحي..ممن لا رجولة له في قضية الوطنية” ثم توجه لمقدم البرنامج محمد اليوسفي بالقول “المرة الجاية جيبلي راجل مش تجيبلي صبايحي يحاورني”
رابط الفيديو ابتداءا من الدقيقة 30
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