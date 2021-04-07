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عركة على المباشر بين راشد الخياري و صحبي الخلفاوي

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 17:35 قراءة: 0 د, 30 ث
أثار الباحث في العلوم السياسية صحبي الخلفاوي غضب النائب راشد الخياري في برنامج هنا تونس على اذاعة الديوان ... وذلك لامتعاضه الشديد من التسريبات الجديدة للنائب راشد الخياري و التي فضحت دور كل من مايا القصوري و سفير فرنسا السابق في تحريك المشهد السياسي بتونس و تحكمهما في قيس سعيد.

النائب راشد الخياري بدوره رد على الخلفاوي قائلا “لا اتحدث مع صبايحي..ممن لا رجولة له في قضية الوطنية” ثم توجه لمقدم البرنامج محمد اليوسفي بالقول “المرة الجاية جيبلي راجل مش تجيبلي صبايحي يحاورني”


رابط الفيديو ابتداءا من الدقيقة 30

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223806

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 07 Avril 2021 à 19h 29m |           
سمعت الحصة وواضح جابوا الخياري باش يمرمدوه على المباشر، الفضيحة خلاّو التسريبات والقصوري والموضوع ودخلوا على الخياري جهار بهار !!! آش تحبوا تفهموا من هالإعلام ؟؟؟



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