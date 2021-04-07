   Farid - أول همسة  

محمد فريخة ينشر أول صورة للكرة الأرضية بعيون تونسية

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 12:19 قراءة: 0 د, 21 ث
قام مدير عام مجمع تالنات محمد فريخة بنشر أول الصور للكرة الأرضية على صفحته بالفايسبوك، اليوم الأربعاء التقطها بعيون تونسية القمر الصناعي التونسي تحدي واحد.

وقال فريخة في تدوينته، أن القمر الصناعي التونسي، "يتواصل مع الارض عبر بروتوكول LoRa في واحدة من اول التجارب في العالم في هذا المجال طورت في تونس بكفاءات تونسية بمجمع تلنات".


وتابع فريخة أن "تحدي واحد في مداره يقوم بدورة كاملة حول الارض كل 90 دقيقة".


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