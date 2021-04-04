المهدية : حجز كمية من المشروبات الكحولية و drone مهربة مخفية داخل غرفة المحركات ليخت أجنبي

في إطار مكافحة التهريب عن طريق البحر، قامت دورية تابعة للفرقة البحرية للديوانة بالمهدية باخضاع يخت أجنبي الى عملية تفتيش دقيق بميناء الصيد البحري بالمهدية، وعلى اثر الاطلاع على وثائق الحمولة بحضور صاحب اليخت وسؤاله ان كان لديه ما يصرح به لدى الديوانة أجاب بالنفي . إلا أنه وبالقيام بعملية التفتيش تم العثور على 58 علبة من المشروبات الكحولية من الأنواع الفاخرة وطائرة دون طيار drone مخبأة بإحكام داخل غرفة المحركات.ووفق بلاغ للديوانة , تم حجز البضاعة و تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 610 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.