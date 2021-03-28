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رئيس الحكومة يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي

Publié le Dimanche 28 Mars 2021 - 14:18 قراءة: 0 د, 42 ث
تلقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأحد 28 مارس 2021، اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وتطرق الجانبان خلال هذه المحادثة الى مزيد تدعيم العلاقات التونسية السعودية والرغبة في تطويرها ورفعها الى مستويات جيدة.


وقدم وزير الداخلية السعودي بهذه المناسبة فكرة عن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة.

من جهته أعرب رئيس الحكومة هشام مشيشي عن تبنّي تونس لهذه المبادرة البيئية ودعمها التام لها لما لها من دور في دعم الجهود العالمية من اجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا ان تونس ستضع كل خبراتها في مجال البيئة وحماية المحيط من اجل انجاح هذا المسار بتضافر جهود كل الأطراف.
الجمهورية التونسية

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223167

Afarit  ()  |Dimanche 28 Mars 2021 à 14h 25m |           
"الشرق الأوسط الأخضر"
المنشار لا يترك وراءه خضرة أبدا
يقولون أن الغربان نذير شؤم
إذا التقى هؤلاء والغربان فستجدون الغبران نذير خير مقارنة بهؤلاء؟
تذكروا السيد خاشقجي وعبدالرحمان الحويطي رحمهما الله



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