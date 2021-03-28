سمير الوافي لكادوريم: شراء الذمم وتأليف السيناريوهات الجاهزة والأفلام التلفزية لن تشتري بها قلوب الناس

اعتبر الاعلامي سمير الوافي، تصريحات كريم الغربي "كادوريم" خلال استضافته السبت 27 مارس، على قناة الحوار التونسي، من طرف الاعلامي هادي زعيم، محاولة أخرى فاشلة لاستبلاه التوانسة.وقال الوافي ان التونسيين تفطنوا إلى سخافة القصة وتفاهة السيناريو الخيالي" مشددا على ان ظهور كادوريم "محاولة مافيوزية محبوكة بالإدعاء أن الأحزاب تعرقله وتحسده وتتآمر عليه".وعلق الوافي على ادعاءات كريم الغربي بأن الأحزاب والحكومة منزعجان منه ويعلون على تشويهه بالقول "ربما تنزعج منك فقط بعض الأحزاب التي شعرت أنك تنافسها في الكذب وإستبلاه الزواولة وتضليل الناس والمتاجرة بالفقر...أما الحكومة فهي تعرف ملفاتك لكنك آخر همها".وتابع الوافي قائلا "شراء الذمم وتأليف السيناريوهات الجاهزة والأفلام التلفزية لن تشتري بها قلوب الناس...ولن تصل بها إلى طموحك الخطير على البلاد...لقد تم فضحك وكشفك فلا تعول على ضعف ذاكرة التوانسة...حبل الكذب قصير والعالم صغير".