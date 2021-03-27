أنس جابر تثأر من Paula Badosa في بطولة ميامي

تمكنت التونسية أنس جابر المصنفة 30 عالميا من بلوغ الدور الثاني لبطولة ميامي المفتوحة للتنس التي تبلغ قيمة جوائزها 3.260.190 دولار أمريكي بعد انتصارها الصعب على حساب الاسبانية “Paula Badosa” المصنفة 71 عالميا بمجموعتين مقابل واحدة تفاصيلها (7-6 و 5-7 و 7-5) في مباراة دامت ساعتين و 36 دقيقة.وكانت أنس جابر، قد واجهت نظيرتها الإسبانية بادوسا في بطولة أميركا المفتوحة لسنة 2015، وخسرت أمامها بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 7-6 و 2-6 و 6-4.وأعفيت جابر المصنفة 30 عالميا، من الدور الأول، فيما كانت بادوسا قد تأهلت للدور الثاني على حساب اللاعبة السويسرية جيل تايشمان المصنفة 41 عالميا، بعد انسحاب الأخيرة في المجموعة الأولى بداعي الإصابة.وتواجدت جابر، التي باتت العربية الوحيدة ستواصل المشوار في البطولة، بعد وداع المصرية ميار شريف للمنافسات من الدور الأول، منذ أكثر من 3 أسابيع في ميامي، استعدادا لمشاركتها في بطولة الماسترز.