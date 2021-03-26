تسلّم دفعة من سيّارات الاسعاف الطبّي والتجهيزات الطبيّة المتطوّرة المموّل من الاتّحاد الأوروبي في إطار برنامج "الصحّة عزيزة"

انتظم صباح اليوم الجمعة 26 مارس 2021 بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي وسفير الاتّحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو(Marcus Cornaro)، موكب تسلّم دفعة جديدة من سيّارات الإسعاف الطبّي المجهّزة وسيّارات رباعيّة الدّفع إلى جانب شحنة من المعدّات والمستلزمات الطبيّة المتطوّرة، وذلك في إطار برنامج "الصحّة عزيزة" المموّل من الاتّحاد الأوروبي لدعم الخدمات الصحيّة بالخطّ الأوّل بـ 13 ولاية ذات الأولويّة.ويشتمل هذا الأسطول على 193 عربة موزّعة بين سيّارات إسعاف وسيّارات رباعيّة الدّفع، ستخصّص لتدعيم مراكز الرّعاية الصحيّة الأساسيّة وخدمات المساعدة الطبيّة الاستعجاليّة (SAMU) وخدمات الطوارئ والإنعاش المتنقّلة (SMUR) وقد أعرب وزير الصحّة بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التّعاون الصحّي القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنّ هذا البرنامج سيمكّن من مزيد الارتقاء بالخدمات الصحيّة المسداة للمواطنين بمختلف جهات الجمهوريّة .ومن جهته أكّد سفير الاتّحاد الأوروبي على دعم دول الاتّحاد المتواصل لجهود تونس في تطوير منظومتها الصحيّة الوطنيّة قصد تحقيق أهداف التغطية الصحيّة الشاملة.