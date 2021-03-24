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في اليوم11 للحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا... العدد الجملي للملقّحين: 22040 شخصا

@defense.tn
Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 16:04 قراءة: 0 د, 36 ث


عدد الملقّحين يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 : 4020 شخصا


تتواصل الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا ليومها الحادي عشر على التوالي في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.

ويجدر التذكير بأنّ عدد المسجّلين على منظومة Evax بلغ 655746 فيما وصل عدد المطعّمين بالجرعة الأولى للقاح إلى 22040 شخصا وذلك بإعتبار الـ4020 شخص الذين تلقّوا التلقيح بتاريخ الثلاثاء 23 مارس 2021.

كما تجدر الإشارة إلى أنّه وبالإضافة إلى مهنيّي الصحة، يتواصل إلى اليوم تطعيم الفئة المستهدفة كأولويّة أولى والتي تشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق.

وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض

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