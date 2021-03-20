القضاء يصدر حكمه على عبد الحميد سلامة وابراهيم العقربي

باب نات - قررت هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي ايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الادارية في حق عبد الحميد سلامة المستشار السابق في رئاسة الجمهورية ووزير الشباب والرياضة السابق،وابراهيم العقربي المدرب للفريق الوطني لكرة اليد وذلك في قضية تعلقت بانتداب عدة استاذة تربية بدنية بطريقة عشوائية ودون احترام الاجراءات المعمول بها.



واكد عبد الحميد سلامة خلال استنطاقه امام القضاء ان الحكومة اثر الثورة طلبت انتداب 18 استاذ رياضة كانوا من المعتصمين موضخا انه لا علاقة له بهم ولا يعرف أي منهم.



