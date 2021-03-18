وزير تكنولوجيات الاتصال يجتمع بسفير بريطانيا بتونس

مثلت متابعة علاقات التعاون التونسية البريطانية في مجال تكنولوجيات الاتصال، محور لقاء وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم اليوم الخميس 18 مارس 2021 بمقر الوزارة، بسفير بريطانيا بتونس "Edward Oakden.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي خاصة منها المتعلقة بتطوير المؤسسات الناشئة وبعث المشاريع ورقمنة الإدارة عبر إرساء جملة من الخدمات على الخط لفائدة المواطن.وقدّم محمد الفاضل كريّم خلال اللقاء أهم المشاريع الرقمية التي تمّ إنجازها بهدف تحقيق التحول الرقمي في تونس من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن والمؤسسات.كما أكّد بالمناسبة انه في إطار مجهودات الوزارة لتحقيق الإدماج الاجتماعي بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، يتم العمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الرقمية المتعلقة بالإدماج الرقمي والمالي وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025.من جانبه أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في تحقيق برامجها الرقمية.