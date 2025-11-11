Babnet   Latest update 22:04 Tunis

بن عروس: 35 طفلا يتحصلون على نظارات طبية مجانية في اطار احياء اليوم الوطني الثاني للصحة البصرية وصحة الفم والأسنان بالوسط المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69135a421592d5.96785931_mgfeopkijlqhn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 22:04 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تمكّن 35 تلميذا وتلميذة من ولاية عروس، في اطار احياء اليوم الوطني الثاني للصحة البصرية وصحة الفم والأسنان بالوسط المدرسي، من الحصول على نظارات طبية مجانية، وذلك في إطار تظاهرة صحية ميدانية، التى نظمتها الادارة الجهوية للصحة بالتعاون مع مصلحة الطب المدرسي والجامعي ومجمع الصحة الأساسية وعدد من الهياكل والجمعيات الشريكة.

وأفاد المدير الجهوي للصحة ببن عروس فرحات زهمول في تصريح لصحفي "وات"، ان هذه التظاهرة الميدانية التي انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي، انجزتها مصالح الإدارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية، وشملت أربع مؤسسات تربوية، وهي كل من المدرسة الابتدائية بدوّار الوحوش والمدرسة الابتدائية قرية بدر والمدرسة الابتدائية بحي الكعبي والمدرسة الابتدائية بالبكباكة، وتضمنت عيادات لتقصي قصر البصر لدى التلاميذ وكذلك كشوفات حول صحة الفم والاسنان.

وتم خلال هذه التظاهرة، التي تهدف الى تعزيز الوعي الصحي ودعم صحة التلاميذ، إجراء 120 فحصًا في طب العيون، و111 فحصًا في طب الأسنان، إلى جانب القيام بحصص توعوية للتلاميذ حول سبل العناية بصحة الفم والأسنان.

واسفرت العيادات المقدمة عن تمكين 35 تلميذًا وتلميذة من نظارات طبية مجانية، سيتم توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة من قبل شركاء التظاهرة، وتوجيه 50 تلميذًا وتلميذة إلى عيادات طب الأسنان لمتابعة علاجهم واستكمال الرعاية اللازمة.


