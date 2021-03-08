علي الكعلي ووزيرة الشوؤن الأوروبية لمقاطعة بافاريا يوقعان على برنامج عمل في عدّة مجالات

باب نات -





وقع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي صباح اليوم عبر آلية التواصل عن بعد و Melanie HUML، وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية لمقاطعة بافاريا الألمانية وبحضور حنان التاجوري سفيرة تونس بألمانيا وقنصل تونس بمونيخ محسن السباعي، على برنامج عمل بين الجمهورية التونسية ومقاطعة بافاريا للفترة 2022-2019.ويغطي هذا البرنامج، وهو الثالث منذ سنة 2012، جملة من المجالات من أبرزها دعم اللامركزية والتنمية المحلية والجهوية، وتعزيز المسار الديمقراطي، والتكوين المهني والسياحة، والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن والعدل والصحة والشباب والرياضة والفلاحة وغيرها...وثمّن على الكعلي بالمناسبة، تطور التعاون الثنائي القائم بين تونس وألمانيا الذي سجل ديناميكية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة لاسيما مع مقاطعة بافاريا، معربا عن حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز هذه الشراكة البناءة وتعميقها، داعيا إلى العمل على تكثيف اللّقاءات من الجانبين بعد إنتهاء جائحة COVID19 ، بما يساعد على إستغلال فرص التبادل والإستثمار المتاحة في تونس خدمة للمصلحة المشتركة.من جانبها، أكدت Melanie HUML، على إهتمام حكومة مقاطعة بافاريا بتعزيز التعاون الثنائي والإستعداد لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها الديمقراطي والتنموي، مشيرة أن مرحلة ما بعد COVID19، ستشهد حركية مهمة على مستوى التبادل والبحث في فرص تعزيز الشراكة القائمة وإعطائها دفعا جديدا يعكس عمق الروابط بين الجانبين.