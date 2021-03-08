العلوي: الشواشي يطيّح في قدرو داخل التيار... بوجود قيادات مثل محمد عمار

غازي الشّواشي بلبل يغرّد داخل سرب من البوم

قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي " يطيح في قدرو" بوجوده مع قيادات مثل محمد عمار.وكتب العلوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " غايظني كان غازي الشواشي!!معناها هو قيادي في التيار، وهاضاكا قيادي في التّيّار!بصراحة تطييح قدر!.وكان عبد اللطيف العلوي علّق سابقا على تدخل القيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي في أحد الإذاعات.وقال العلوي في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك:“كنت بصدد الاستماع إلى غازي الشواشي على إحدى الإذاعات.وضوح في الرّؤية وعقلانية ومسؤولية وشجاعة في التّبرّؤ من خطاب محمد عبّو الإقصائي ونقد شعوذة رئيس كتلته ليلة البارحة على قناة التاسعه.رجل يبني المشتركات ويتحدّث بعقل سياسي بعيد بسنوات ضوئيّة عن شلّة المراهقين النطّاطين.غازي الشّواشي بلبل يغرّد داخل سرب من البوم!”