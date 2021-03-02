في باب بحر الاطاحة ب11 عنصرا اجراميا مفتش عنهم

باب نات - تمكن يوم أمس 1 مـارس 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر تونس العاصمة من إلقاء القبض على 11 شخصا صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها "السرقة والسلب وعدم أداء الواجب العسكري ومخالفة القرارات البلدية والعنف".

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.



