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إعداد وإصدار مجموعة من الأدلة حول النفاذ إلى العدالة و التواصل مع المحاكم

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 16:38 قراءة: 0 د, 38 ث
في إطار تسهيل النفاذ للعدالة وتيسيرا لآليات التواصل بين كافة المتداخلين وبالخصوص المتقاضين مع المحاكم، تم في إطار تنفيذ برنامج تحسين إدارة المحاكم إعداد و إصدار مجموعة من الأدلة التطبيقية والإجرائية التوعوية الميسّرة للنفاذ للمحاكم، وذلك بالتعاون بين كل من وزارة العدل و المجمع الدولي للمساعدة القانونية ( I L AC ) و المركز الوطني لمحاكم الولايات ( N C S C )،وبتمويل من المكتب الدولي لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمثل هذه الأدلة في :
- دليل تطبيقي لكتابة محاكم النواحي.

- الدليل التطبيقي في الارشاد القضائي.
- دليل المتقاضي.
- دليل إجراءات القاضي المقرر في المادة المدنية والتجارية.
- دليل كتابة رئاسة المحاكم الابتدائية.

و ننشر اليوم الدليل التطبيقي لكتابة محاكم النواحي :

https://drive.google.com/file/d/1Hf5J6ItEIcaEk09jLLUktb5lLLSniSlo/view

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