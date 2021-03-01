إعداد وإصدار مجموعة من الأدلة حول النفاذ إلى العدالة و التواصل مع المحاكم

في إطار تسهيل النفاذ للعدالة وتيسيرا لآليات التواصل بين كافة المتداخلين وبالخصوص المتقاضين مع المحاكم، تم في إطار تنفيذ برنامج تحسين إدارة المحاكم إعداد و إصدار مجموعة من الأدلة التطبيقية والإجرائية التوعوية الميسّرة للنفاذ للمحاكم، وذلك بالتعاون بين كل من وزارة العدل و المجمع الدولي للمساعدة القانونية ( I L AC ) و المركز الوطني لمحاكم الولايات ( N C S C )،وبتمويل من المكتب الدولي لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتمثل هذه الأدلة في :
- دليل تطبيقي لكتابة محاكم النواحي.
- الدليل التطبيقي في الارشاد القضائي.
- دليل المتقاضي.
- دليل إجراءات القاضي المقرر في المادة المدنية والتجارية.
- دليل كتابة رئاسة المحاكم الابتدائية.
و ننشر اليوم الدليل التطبيقي لكتابة محاكم النواحي :
https://drive.google.com/file/d/1Hf5J6ItEIcaEk09jLLUktb5lLLSniSlo/view
وتتمثل هذه الأدلة في :
- دليل تطبيقي لكتابة محاكم النواحي.
- الدليل التطبيقي في الارشاد القضائي.
- دليل المتقاضي.
- دليل إجراءات القاضي المقرر في المادة المدنية والتجارية.
- دليل كتابة رئاسة المحاكم الابتدائية.
و ننشر اليوم الدليل التطبيقي لكتابة محاكم النواحي :
https://drive.google.com/file/d/1Hf5J6ItEIcaEk09jLLUktb5lLLSniSlo/view
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