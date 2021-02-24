القبض على مروع أصحاب السيارات بقلب العاصمة

باب نات - تمكن يوم أمس 23 فيفري 2020 اعوان منطقة الأمن بسيدي البشير من إلقاء القبض على نفر من ذوي السوابق العدلية يبلغ من العمر 27 سنة قاطن بجهة فوشانة ولاية بن عروس مفتش عنه من أجل تعمّده سرقة بضاعة قيمتها المالية 10500 دينار من داخل سيّارة كانت راسية بجهة نهج الجزائر بتونس العاصمة، وبالتحرّي في شأنه تبيّن انه محلّ تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد من أجل "السّرقة".



بمزيد التحري معه اتضح انه من ذوي السوابق العدلية وانه سرق عدة سيارات بالعاصمة بنفس الطريقة .

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



