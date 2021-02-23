وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر الحبيب الهمامي

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

نعت وزارة الشؤون الثقافية الشاعر الحبيب الهمامي الذي وافاه الأجل المحتوم عشية اليوم الإثنين 22 فيفري 2021 في مدينة الساحلين من ولاية المنستير بعد صراع مع المرض.وُلد الفقيد الشاعر الحبيب الهمامي سنة 1959 في مدينة حمام الأنف، وأصدر خلال مسيرته أربع مجموعات شعرية كان آخرها "أحبك بأتم معناك"، كما كانت له تجربة هامة في كتابة العمود الصحفي بعدد من الصحف المحلية.وقد عمل الراحل لسنوات طويلة صلب وزارة الثقافة أمينا للمكتبات العمومية.