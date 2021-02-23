   Sherine - Mafish Marra  

وزارة الشؤون الثقافية تنعى الشاعر الحبيب الهمامي

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 16:57 قراءة: 0 د, 26 ث
نعت وزارة الشؤون الثقافية الشاعر الحبيب الهمامي الذي وافاه الأجل المحتوم عشية اليوم الإثنين 22 فيفري 2021 في مدينة الساحلين من ولاية المنستير بعد صراع مع المرض.

وُلد الفقيد الشاعر الحبيب الهمامي سنة 1959 في مدينة حمام الأنف، وأصدر خلال مسيرته أربع مجموعات شعرية كان آخرها "أحبك بأتم معناك"، كما كانت له تجربة هامة في كتابة العمود الصحفي بعدد من الصحف المحلية.


وقد عمل الراحل لسنوات طويلة صلب وزارة الثقافة أمينا للمكتبات العمومية.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221141

Essoltan  (France)  |Mardi 23 Février 2021 à 17h 12m |           
Allah yarhamou ...



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 فيفري 2021 | 11 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:32
14°
 18° % 77 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1218°-1018°-919°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    22133,5

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30031 DT        1$ =2,73136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   702,6 MDT