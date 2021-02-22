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ألفة الحامدي: الاقتصاد التونسي اليوم اصبح ملخّصا في ملعب لتصفية الحسابات ‎

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 21:56 قراءة: 0 د, 27 ث
نشرت الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية المقالة ألفة الحامدي، تدوينة على صفحتها على الفايسبوك دونت فيها ان ''الاقتصاد التونسي اليوم اصبح ملخّصا في ملعب لتصفية الحسابات''.
وقالت الحامدي انه "تمت إقالة الحكومة كاملة يوم الجمعة الفارط عندما أعلن السيد نور الدين الطبوبي الاضراب العام في جميع المؤسسات العمومية".
وكتبت الحامدي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "تمت إقالة الحكومة كاملة يوم الجمعة الفارط عندما أعلن السيد نور الدين الطبوبي الاضراب العام في جميع المؤسسات العمومية.
الاقتصاد التونسي اليوم اصبح ملخّصا في ملعب لتصفية الحسابات".





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