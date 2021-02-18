ناسا تنقل بث مباشر مساء اليوم لهبوط مسبارها على المريخ

وكالات - من المتوقع أن يهبط مسبار ناسا "بيرسيفيرانس" على سطح المريخ في تمام الساعة 3:55 دقيقة من مساء الخميس، بتوقيت العاصمة الأميركية، واشنطن.// التاسعة و55 د بتوقيت تونس//
وتتهيأ ناسا لتغطية وصول المسبار إلى سطح الكوكب الأحمر ببث مباشر من المفترض أن يبدأ في الساعة 2:15 من مساء الخميس //
الساعة 8 و15د بتوقيت تونس//.
ومن الممكن للمهتمين بأخبار الفضاء متابعة الحدث بشكل مباشر عبر موقع قناة ناسا على الإنترنت ، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوكالة.
وستقوم الوكالة ببث وصول المسبار إلى كوكب المريخ عبر تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية، والذي يدعم أنظمة التشغيل آندرويد وiOS.
وإلى جانب قنوات ناسا المتخصصة، يمكن متابعة الحدث عبر حسابات الوكالة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يشمل يوتيوب، وتويتر، وفيسبوك، إلى جانب مواقع لينكد-إن، وتويتش، وديلي موشن، وثيتا تي في.
وإلى جانب مهام الاستكشاف ودراسة العينات، تسعى ناسا من خلال مهمتها الأخيرة إلى إثبات إمكان طيران مركبة على كوكب آخر.
وفي هذا الإطار، ستعمل المروحية "إنجينيويتي" الصغيرة المنقولة بواسطة مهمة "مارس2020" على تحقيق إنجاز كبير يتمثل بالتحليق في جو بكثافة لا تتعدى واحداً في المئة من كثافة غلاف الأرض الجوي.
وتشبه "إنجينيويتي" في الواقع طائرة مسيّرة كبيرة. وكان التحدي الرئيسي للمهندسين يتمثل في جعلها خفيفة الوزن قدر الإمكان بحيث يمكنها أن ترتفع في جو ذي كثافة خفيفة جدا. ولا يتعدى وزن المروحية الصغيرة 1,8 كيلوغرام.
وتصف ناسا المسبار "بيرسيفيرانس" بأنه أكثر المركبات التي قامت بإرسالها إلى المريخ تقدما على الإطلاق.
وتهدف المهمة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى جمع عينات صخرية والصخور المفتتة والتربة، ليتم نقلها إلى الأرض لاحقا.
وتقول ناسا إن المسبار سيعمل على البحث عن حياة ميكروبية على المريخ، كما سيساعد باستكشاف التركيبة الجيولوجية والمناخية للكوكب.
كما تؤكد ناسا على أهمية المسبار، كونه يشكل "الخطوة الأولى" نحو رحلات ذهاب وإياب من وإلى المريخ.
وتتهيأ ناسا لتغطية وصول المسبار إلى سطح الكوكب الأحمر ببث مباشر من المفترض أن يبدأ في الساعة 2:15 من مساء الخميس //
الساعة 8 و15د بتوقيت تونس//.
ومن الممكن للمهتمين بأخبار الفضاء متابعة الحدث بشكل مباشر عبر موقع قناة ناسا على الإنترنت ، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوكالة.
وستقوم الوكالة ببث وصول المسبار إلى كوكب المريخ عبر تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية، والذي يدعم أنظمة التشغيل آندرويد وiOS.
وإلى جانب قنوات ناسا المتخصصة، يمكن متابعة الحدث عبر حسابات الوكالة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يشمل يوتيوب، وتويتر، وفيسبوك، إلى جانب مواقع لينكد-إن، وتويتش، وديلي موشن، وثيتا تي في.
وإلى جانب مهام الاستكشاف ودراسة العينات، تسعى ناسا من خلال مهمتها الأخيرة إلى إثبات إمكان طيران مركبة على كوكب آخر.
وفي هذا الإطار، ستعمل المروحية "إنجينيويتي" الصغيرة المنقولة بواسطة مهمة "مارس2020" على تحقيق إنجاز كبير يتمثل بالتحليق في جو بكثافة لا تتعدى واحداً في المئة من كثافة غلاف الأرض الجوي.
وتشبه "إنجينيويتي" في الواقع طائرة مسيّرة كبيرة. وكان التحدي الرئيسي للمهندسين يتمثل في جعلها خفيفة الوزن قدر الإمكان بحيث يمكنها أن ترتفع في جو ذي كثافة خفيفة جدا. ولا يتعدى وزن المروحية الصغيرة 1,8 كيلوغرام.
وتصف ناسا المسبار "بيرسيفيرانس" بأنه أكثر المركبات التي قامت بإرسالها إلى المريخ تقدما على الإطلاق.
وتهدف المهمة إلى البحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر، بالإضافة إلى جمع عينات صخرية والصخور المفتتة والتربة، ليتم نقلها إلى الأرض لاحقا.
وتقول ناسا إن المسبار سيعمل على البحث عن حياة ميكروبية على المريخ، كما سيساعد باستكشاف التركيبة الجيولوجية والمناخية للكوكب.
كما تؤكد ناسا على أهمية المسبار، كونه يشكل "الخطوة الأولى" نحو رحلات ذهاب وإياب من وإلى المريخ.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220823