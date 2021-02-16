   Om Kalthoum - الأطلال  

مخلوف: اتهامنا من قبل حسونة الناصفي بالسعي لتركيز المحكمة الدستورية لاحراج الرئيس مزحة جديدة"

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 21:50 قراءة: 0 د, 39 ث
نفى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة التاسعة ان دافع الائتلاف نحو التصويت على تركيز المحكمة الدستورية ليس لاحراج رئيس الجمهورية قيس سعيد ووضعه في الزاوية بل لانهاء الأزمة.
وأضاف مخلوف " حسونة الناصفي يغالط الراي العام باتهامنا بمحاولة ارباك الرئاسة عبر السعي لتركيز المحكمة الدستورية وهذه مزحة جديدة".
وتابع سيف الدين مخلوف " من الغريب أن الكتلة الديمقراطية التي دافعت عن مبادرة لانتخاب المحكمة الدستورية تصوت ضدها لأسباب واهية".


يذكر أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لم يحظ بموافقة أغلبية الحاضرين في اجتماع خلية الازمة المنعقدة يوم الاثنين بقصر باردو.
يذكر أن خلية الأزمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .


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