في قضية مقتل مواطن داخل كشك في سبيطلة :رفض الافراج عن سائق الجرافة ورئيس فرقة الشرطة البلدية

باب نات -

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تحديد موعد 23 فيفري 2021 لمحاكمة المتهمين في ملف قضية هلاك المواطن عبد الرزاق الخشناوي داخل كشكه أثر تنفيذ قرار هدم ليلا يوم 13 اكتوبر 2021 .هذا ورفضت هيئة المحكمة مطلبي افراج تقدم بهما محامو المتهمين الموقوفين وهما سائق الجرافة ورئيس فرقة الشرطة البلدية بسبيطلة ،كما مثل معهما في حالة سراح متهمين اثنين .وطلب محامو عائلة الضحية مزيد التأخير للقيام باجراءات القيام بالحق الشخصي.ويواجه المتهمين تهم القتل على وجه الخطأ والمشاركة في ذلك.... وذلك وفق ما اكده لباب نات مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بالقصرين رياض النويوي.