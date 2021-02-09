بعد أن قال أن نوابها مستعدون لسحب الثقة من الغنوشي، النهضة تكذّب فيصل التبيني

كذّبت الثلاثاء 9 فيفري، كتلة حركة النهضة في بلاغ لها ما قاله رئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني من أن عدد من نواب الكتلة أعربوا عن استعدادهم للتصويت بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.ودانت الكتلة البرلمانية في بيانها " نهج التضليل والمغالطة الذي اصبح سمة النائب التبيني في هذا الموضوع وغيره وهو سلوك لا يشرّف العمل النيابي ولا المنتسبين اليه".وكان فيصل التبيني قد صرح لإذاعة جوهرة اف أم أن هناك نوابا من حركة النهضة أعربوا عن استعدادهم للتصويت بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وأضاف فيصل التبيني " هؤلاء النواب سيصوتون لفائدة سحب الثقة من الغنوشي إن سمح لهم بالدخول والتصويت".وتابع فيصل التبيني " نواب النهضة الذين سيصوتون لفائدة سحب الثقة من الغنوشي يحبونه وليس نكاية فيه". وأضاف التبيني " هناك عدد من نواب النهضة غير راضين منذ البداية على تولي راشد الغنوشي رئاسة المجلس".يذكر ان النائب منجي الرحوي كان قد أكد الشروع في اعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي موضحا انه خلافا للسابق يتم اعداد العريضة بطريقة لا تترك مجالا للتجاذب السياسي او الركوب على الحدث.