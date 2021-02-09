قال النائب ياسين العياري في مداخلة على قناة نسمة ان الصراع بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعد مقبولا.واضاف ياسين العياري " الخطير في ملف رفض اليمين الدستورية للوزراء ان يعمد البرلمان في المستقبل على رفض اليمين الدستوري للرئيس نفسه".وتابع العياري " الرئيس الذي يدعي مكافحة الفساد سكت عن ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بل واستقبله عدة مرات".واضاف ياسين العياري " مكافحة الفساد ظهر انه ماعون صنعة لرئيس الجمهورية مثل بعض الاطراف السياسية".وقال ياسين العياري " عندما حدثت نفس المشكلة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد كان موقف قيس سعيد مغايرا باعتباره فقيها دستوريا".