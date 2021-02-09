   Om Kalthoum - أقول ايه  

ياسين العياري: مكافحة الفساد ظهر انه ماعون صنعة لرئيس الجمهورية

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 34 ث
قال النائب ياسين العياري في مداخلة على قناة نسمة ان الصراع بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعد مقبولا.
واضاف ياسين العياري " الخطير في ملف رفض اليمين الدستورية للوزراء ان يعمد البرلمان في المستقبل على رفض اليمين الدستوري للرئيس نفسه".
وتابع العياري " الرئيس الذي يدعي مكافحة الفساد سكت عن ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بل واستقبله عدة مرات".
واضاف ياسين العياري " مكافحة الفساد ظهر انه ماعون صنعة لرئيس الجمهورية مثل بعض الاطراف السياسية".

وقال ياسين العياري " عندما حدثت نفس المشكلة في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد كان موقف قيس سعيد مغايرا باعتباره فقيها دستوريا".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220210

Cartaginois2011  ()  |Mardi 09 Février 2021 à 13h 50m |           
على الوزراء مباشرة مهامهم،واداء اليمين الدستورية امام قاض،و تعيينهم للقيام بمهامهم بامر حكومي حتى يتمكنوا من صلاحيات وامتيازات الوزراء،و يتم بذلك تفادي تعطيل دواليب الدولة...وعلى مؤسسات الدستورية اخذ الاحتياطات و اليقظة اللازمة لمنع كل خرق لدستور البلاد

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 09 Février 2021 à 13h 40m |           
و هو كذلك، و تلك كانت قفزته الزقفونية



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