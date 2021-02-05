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عياض اللومي: لو كنت مكان المشيشي.. لقمت بتسجيل شريط فيديو لأداء القسم وارسلتها للرئيس عبر البريد

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 20:45 قراءة: 0 د, 22 ث
كشف النائب عن قلب تونس عياض اللومي في حوار على قناة التاسعة انه دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي لتقديم شكوى للمحكمة الادارية لفض النزاع بخصوص اليمين الدستوري.
واضاف اللومي " المشيشي عاقل برشة ولو كنت مكانه لقمت بتسجيل شريط فيديو لأداء القسم بالنسبة للوزراء وارسلتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد عبر البريد".
وتابع عياض اللومي " لكن اجراء المحكمة الادارية هو الأكثر مهنية في مواجهة اخلالات الرئيس".





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