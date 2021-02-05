عياض اللومي: لو كنت مكان المشيشي.. لقمت بتسجيل شريط فيديو لأداء القسم وارسلتها للرئيس عبر البريد

كشف النائب عن قلب تونس عياض اللومي في حوار على قناة التاسعة انه دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي لتقديم شكوى للمحكمة الادارية لفض النزاع بخصوص اليمين الدستوري.واضاف اللومي " المشيشي عاقل برشة ولو كنت مكانه لقمت بتسجيل شريط فيديو لأداء القسم بالنسبة للوزراء وارسلتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد عبر البريد".وتابع عياض اللومي " لكن اجراء المحكمة الادارية هو الأكثر مهنية في مواجهة اخلالات الرئيس".