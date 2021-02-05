الطبوبي: الساعات المقبلة ستكشف عن حلول لازمة التحوير الوزاري والخروج من المازق

تحدث الامين العام لاتحاد الشغل نور الطبوبي في حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام " عن اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية.وقال الطبوبي ان اللقاء كان بطلب من الرئيس، مبينا أنه تم الحديث خلال هذا اللقاء عن الازمة الموجودة في الحكومة وكيفية معالجتها.واضاف الطبوبي أن موقف رئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي بخصوص أداء اليمين الدستورية كان واضحا.واوضح أن رئيس الحكومة اتجه في تمشي معين، متابعا" أطلب من الوزراء الجدد بكل احترام بالتراجع عن هذه المواقع للخروج من هذه الأزمة".وأوضح الطبوبي أن الحل للخروج من هذه الأزمة موجود في الساعات القادمة، مبينا أن هناك أطراف ستبجّل صوت الحكمة من أجل مصلحة البلاد.