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الطبوبي: الساعات المقبلة ستكشف عن حلول لازمة التحوير الوزاري والخروج من المازق

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 11:18 قراءة: 0 د, 34 ث
تحدث الامين العام لاتحاد الشغل نور الطبوبي في حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام " عن اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية.
وقال الطبوبي ان اللقاء كان بطلب من الرئيس، مبينا أنه تم الحديث خلال هذا اللقاء عن الازمة الموجودة في الحكومة وكيفية معالجتها.

واضاف الطبوبي أن موقف رئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي بخصوص أداء اليمين الدستورية كان واضحا.


واوضح أن رئيس الحكومة اتجه في تمشي معين، متابعا" أطلب من الوزراء الجدد بكل احترام بالتراجع عن هذه المواقع للخروج من هذه الأزمة".

وأوضح الطبوبي أن الحل للخروج من هذه الأزمة موجود في الساعات القادمة، مبينا أن هناك أطراف ستبجّل صوت الحكمة من أجل مصلحة البلاد.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219953

Ridha_E  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 13h 29m |           
On aimerait que ce soit ainsi. Mais le gourou acceptera-t-il de se prendre un coup de pied dans le cul ?
Si dans Qalb tounès il y avait des élus raisonnables qui se rappelleraient ce que Ghannouchi avait fait du CPR, d'Ettakatol et de Nidaa, ce vieux gâteux serait évincé et les choses iront mieux.



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