باب نات -

انعقدت صباح اليوم الخميس 04 فيفري 2021 بقصر باردو جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية تونس- كندا وبقية دول القارة الامريكية، برئاسة السيدة سميرة السميعي رئيسة المجموعة وبحضور عدد من أعضائها.وتداول الحاضرون حول دور مجموعة الصداقة في دفع العلاقات الديبلوماسية وتطوير التعاون الاقتصادي ، لاسيما في مجال التبادل التجاري والفلاحي الى جانب الاهتمام بوضعية الجالية التونسية في هذه البلدان.كما تطرقوا الي نجاح هذه الدول من الناحية الاقتصادية لا سيما من حيث حجم استثماراتها في العالم، مؤكّدين أهمية بحث أساليب جديدة لدفع التعاون في إطار الديبلوماسية البرلمانية ومعاضدة جهود الديبلوماسية الرسمية.واتفق أعضاء المجموعة على منهجية العمل المتمثلة خاصة في عقد لقاء مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية المعنيين بملف التعاون مع كندا وبقية دول القارة الامريكية ، و الاطلاع على علاقات تونس معها وأبرز الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول .كما اتفق أعضاء المجموعة على أهمية عقد لقاء مع ممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للاطلاع على حجم الاستثمارات المشتركة ومجالات التعاون، وتوضيح الرؤية في هذا الشأن حتى تتمكن المجموعة من ضبط خطة عمل واضحة ومجدية .