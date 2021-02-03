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ارتكبا 18 جريمة "شقيح "و"ولد حسن" في قبضة عدلية العمران

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 11:08 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من الاطاحة بعنصرين اجراميين خطيرين الأول معروف بكنية شقيح محل 3 مناشير تفتيش من اجل النهب والسطو على المحلات التجارية والسكنية بجهة باب سعدون وفرونس فيل ومن ذوي السوابق العدلية وحديث الخروج من السجن .

والثاني معروف بكنية " ولد حسن " ينشط بجهة كرش الغابة وحي الانطلاقة في مجال البراكاجات والسلب تحت التهديد باسلحة بيضاء ومحل 15 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل ترويج المخدرات والعنف الشديد والبراكاجات ...


وقد تم الاحتفاظ بهما باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحرير محضر في الغرض...

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