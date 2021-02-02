الرئيس قيس سعيّد يؤدّي زيارة لشارع الحبيب بورقيبة وعدد من المواطنين يطالبونه بحلّ البرلمان

باب نات -

أدّى الثلاثاء 2 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة غير معلنة الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أين استمع لمشاغل بعض المواطنين وسط حراسة أمنية مشدّدة.وخلال عبور الرئيس لشارع الحبيب بورقيبة رفع عدد من مريديه شعارات تطالب بحل البرلمان وازاحة راشد الغنوشي وأيضا حل الأحزاب.يذكر أنه سبق للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن نشرت فيديو على هامش زيارة الرئيس للمنيهلة تضمّن رفع عدد من المواطنين لشعار حل البرلمان وحل الأحزاب.