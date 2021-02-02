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الرئيس قيس سعيّد يؤدّي زيارة لشارع الحبيب بورقيبة وعدد من المواطنين يطالبونه بحلّ البرلمان

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 16:12 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - أدّى الثلاثاء 2 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة غير معلنة الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة أين استمع لمشاغل بعض المواطنين وسط حراسة أمنية مشدّدة.

وخلال عبور الرئيس لشارع الحبيب بورقيبة رفع عدد من مريديه شعارات تطالب بحل البرلمان وازاحة راشد الغنوشي وأيضا حل الأحزاب.
يذكر أنه سبق للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن نشرت فيديو على هامش زيارة الرئيس للمنيهلة تضمّن رفع عدد من المواطنين لشعار حل البرلمان وحل الأحزاب.





Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 219783

RESA67  (France)  |Mardi 02 Février 2021 à 17h 44m |           
Afarit,
Ceux qui ne pensent pas comme vous sont des singes et des ânes.
Les ânes ne sont pas ceux que vous pensez!

LEDOYEN  (Tunisia)  |Mardi 02 Février 2021 à 17h 42m |           
Malgré ses détracteurs, c'est le seul responsable qui descend dans la rue, les autres....se terrent lâchement avec leurs casseroles. Surtout le Cheikh affairiste- Point barre.-

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 02 Février 2021 à 16h 49m |           
احتجاج قيس سعيد في شارع حبيب بورقيبة وقتاه باش يعمل اعتصام ؟
ما فهمناهش كي يتكلم وما فهمناهش كي يتحرّك ؟

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 02 Février 2021 à 16h 44m |           
فاضي الشغل
هبط يواجه في كورونا و يخفف من انتشار الفيروس
الاقتصاد ماشي موش لازم الوزراء الجدد يبدأوا العمل
لا اسامح كل من يعبث بالبلاد

Sly  (Tunisia)  |Mardi 02 Février 2021 à 16h 33m |           
Pffffffffffffffff
Assez de cinema

Afarit  ()  |Mardi 02 Février 2021 à 16h 18m |           
رئيس من كوكب بعيد التقى بقرود من كوكب آخر
حل البرلمان
هذا هو فعلا غباء الحمير الآدمية
وصدق من قال: من المستحيل أن تلد أنثى الحمار إنسانا ولكن من اليسير أن تلد أنثى الإنسان حمارا



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