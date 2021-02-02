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ياسين العياري: رياض جراد طبّال وقفّاف قيس سعيّد

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 16:02 قراءة: 0 د, 34 ث
طالب الثلاثاء 2 فيفري، النائب ياسين العياري من رئاسة الجمهورية توضيح عديد المسائل الغامضة في قضية الظرف المسموم.
واستغرب ياسين العياري في حوار على إذاعة ifm كيفية نشر أحد أسرار الدولة من قبل كرونيكور في قناة تلفزية، في اشارة لكرونيكور قناة التاسعة رياض جراد.

وأضاف ياسين العياري " ما تصيرش في حتى دولة حاجة بالأهمية هذي تبدى عند كرونيكور وأجهزة الدولة تقلك ما فيباليش".


وانتقد ياسين العياري تضامن رئيس الجمهورية مع رياض جراد رغم أن عددا من الشباب التونسي تم ايقافه في الاحتجاجات الأخيرة ولم نسمع تعليق رئيس الجمهورية على ذلك.
وتابع ياسين العياري " الرئيس لا يتحرك إلى للناس إلي طبّل وتقفف كيف رياض جراد ".




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