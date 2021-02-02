أسامة الخليفي: محاولة تسميم رئيس الجمهورية خطيرة وفيها اختراق للأمن الرئاسي المصنف عالميا

قال اليوم الثلاثاء النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح لاذاعة شمس أنا أصدق رواية رئاسة الجمهورية بخصوص محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد ,مشددا على أن كل طرف يتحمل مسؤوليته في صورة ما كانت الرواية كاذبة.كما شدد على أنه يصدق ايضا رواية النيابة العمومية التي أكدت أن الظرف المشبوه لا يحمل أي مواد سامة .وقال الخليفي مثل هذه العمليات تضرب مصدقية الأمن الرئاسي في العالم لأنه مصنف من أقوى المؤسسات الأمنية في حماية الشخصيات ورؤسا الدول عالميا في العالم ,قائلا لانه ليس من السهل اختراق الأمن الرئاسي.وتمنى اسامة الخليفي أن لا تكون رواية محاولة تسميم رئيس الجمهورية صحيحة حتى لا يتم اختراق الأمن الرئاسي .