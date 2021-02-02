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أسامة الخليفي: محاولة تسميم رئيس الجمهورية خطيرة وفيها اختراق للأمن الرئاسي المصنف عالميا

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 14:29 قراءة: 0 د, 33 ث
قال اليوم الثلاثاء النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي في تصريح لاذاعة شمس أنا أصدق رواية رئاسة الجمهورية بخصوص محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد ,مشددا على أن كل طرف يتحمل مسؤوليته في صورة ما كانت الرواية كاذبة.

كما شدد على أنه يصدق ايضا رواية النيابة العمومية التي أكدت أن الظرف المشبوه لا يحمل أي مواد سامة .


وقال الخليفي مثل هذه العمليات تضرب مصدقية الأمن الرئاسي في العالم لأنه مصنف من أقوى المؤسسات الأمنية في حماية الشخصيات ورؤسا الدول عالميا في العالم ,قائلا لانه ليس من السهل اختراق الأمن الرئاسي.

وتمنى اسامة الخليفي أن لا تكون رواية محاولة تسميم رئيس الجمهورية صحيحة حتى لا يتم اختراق الأمن الرئاسي .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219776

Karimyousef  (France)  |Mardi 02 Février 2021 à 15h 05m |           
Déclaration très très intelligente de ce monsieur,ce qui veut dire que dans les deux cas l'entourage du président n'est pas à la hauteur.

Cartaginois2011  ()  |Mardi 02 Février 2021 à 15h 00m |           
اختراق الامن الرئاسي في كل بلد يعتبر مصيبة،لأن امن البلاد رئيس هو من الامن القومي
ولأن مسؤولية امن ضيوف ذلك البلد تصبح في الميزان،نرجو ان لا يكون الامر كذلك في بلادنا،وان تظهر العدالة الحقيقة كاملة



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