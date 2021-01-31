باب نات -

"تحيّة شرف، إلى أبنائنا وإخوتنا الأمنيّين، الّذين مرّت بهم أمس قبائل الخمير الحمر، وحاولت أن تنال من كرامتهم و أعراضهم!

تحيّة إلى الشّجعان الّذين استطاعوا أن يهزموا نذالة المعتدين بصبرهم وثباتهم ونظرات التّحدّي في أعينهم.

تحيّة إلى من يدفعون أرواحهم للذّود عن حياض الوطن، ثمّ يقابلهم مسوخ الايديولوجيا العنصريّون بالتّحقير والازدراء والإهانة، وبمباركة من؟! بمباركة نوّاب القويّة العادلة!

محمّد عمّار، ومن معه، شركاء في إهانة المؤسّسة الأمنيّة، وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم، ويعتذروا، إن كان فيهم بقيّة من حياء."

ثمن النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك جهود قوات الأمن في مواجهة المحتجين الذي وصفهم بالعنصريين.وقال العلوي " تحية تقدير الى الامنيين الذين تصدوا للعنصريين بقايا قبائل الخمير الحمر".وكان عدد من الشبان تظاهروا عشية يوم السبت في ساحة حقوق الانسان وشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح محكومين في قضايا مخدرات بمدينة الكاف اعتبرت أحكامهم قاسية وموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة.وظهر المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجية في العاصمة وهم يعتدون جسديا ولفظيا بكلمات نابية عناصر مكافحة الشغب الذين اظهروا هدوء كبيرا.واستمرت المظاهرة حوالي ثلاث ساعات ولم تشهد مواجهات مع الامن لكن المتظاهرين ألقوا قوارير بماء الجير على قوات الامن في شارع الحبيب بورقيبة كما قاموا برمي القاذورات والبيض على عناصر الأمن في مشهد أثار استياء كبيرا وهتفوا بعبارات استفزازية ضدهم الى جانب الشعارات المطالبة باطلاق سراح المحكومين والموقوفين .