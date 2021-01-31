شقيق الرئيس في خطاب تهدئة : لا للنفخ على الجمر لن تكون هناك مخالفة للدستور لو تأخر اداء اليمين

باب نات -

نشر السبت 30 جانفي، شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد، تدوينة بخصوص اداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد تحمل عنوان لا للنفخ على الجمر تونس لن ترقص على حافة الهاوية.وألمح نوفل سعيد الي أنه لا صحة لما يروج حول رفض الرئيس اداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية متحدثا فقط عن "تأخر اداء اليمين".وقال في تدوينته "طالما أنّ الاتفاق حاصل بأنّ الفصل 89 من الدستور لا ينطبق على التحويرات الوزارية فانّ مبدأ فورية التسمية و أداء اليمين ( الفقرة 5 من الفصل 89) لا ينطبقان بدورهما بما معناه أنّه لن تكون هناك مخالفة للدستور لو تأخرت التسمية وتأخر آداء اليمين بعض الوقت".وتابع شقيق الرئيس في خطاب تهدئة " صحيح أن الدستور قد صنع بصمته الأزمة ، كما في عديد المناسبات، ولكن صمت الدستور عن التعرض الى التحويرات الوزارية... قد أسعف ، على الأقل هذه المرّة، بتركه مجالا زمنيا ، وفتح مساحة للذكاء السياسي لحرائر تونس و احرارها يبعد البلاد عن الرقص على حافة الهاوية".يذكر أن الرئيس قيس سعيد اعتبر أن "التحوير الحكومي" لم يحترم الإجراءات التي نصّ عليها الدستور التونسي، وتحديداً ما نصّ عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".وكان البرلمان منح الثقة للتعديلات الوزارية التي تقدم بها رئيس الحكومة هشام المشيشي .