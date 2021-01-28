   Aballah Rwaished - رحلتي  

بعد ان وصفته بالرجل العنيف ضد المرأة، مخلوف يتدخل للرد علي سنية الدهماني "هناك شروط للتعامل مع المرأة كأنثى"

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 10:06 قراءة: 0 د, 42 ث
تدخل الخميس 28 جانفي النائب سيف مخلوف، في برنامج الراف ماق في اطار حق الرد على تصريحات كرونيكور البرنامج سنية الدهماني التي انتقدت تهجم مخلوف على عبير موسى وأرجعت ممارسة الرجل للعنف ضد المراة الي تعرّضه للعنف او الاغتصاب في الطفولة.

واستنكر مخلوف ما وصفه التحليل السقيم لسنية الدهماني وترجاها بحكم الزمالة بينهما ان لا تتحدث عنه بتلك الطريقة مشيرا الي أن ابنه كان يستمع الي حديث سنية الدهماني عن الاغتصاب.


وبيّن مخلوف ملابسات المناوشات التي شهدها مجلس النواب بينه وبين عبير موسى مشيرا الي أن البعض يلعبون على وتر العنف ضد المراة وقال " هناك شروط للتعامل مع المرأة كأنثى" مشددا على ان عبير موسي مرتزقة تسعى لترذيل المشهد وترتزق من الاستفزاز والبث المباشر ولا يمكنه التعامل معها كانثى.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219502

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 25m |           
أذيال النظام البائد كانوا يدلّسون الإنتخابات ويصادرون حق الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 11h 42m |           
إن ما قامت به هذه النائبة ضد مخلوف هو عين العنف وهو مطادته بكاميرا هاتفها و تصويره كرها وتتبعه في كل مكان يذهب إليه فهي تريد رمزيا مصادرة حقه في الفضاء في ممارسة إقصائية وكأنها ترمي رمزيا إلى إخراجه من هذا العالم ونفيه عن الوجود ... الملاحقة التي قامت بها له و لغيره في كل مكان بكاميرا هاتفها رغم ترجهم و ابتعادهم عمها و التنبيه عليها بعد تصويرهم هذا يعتبر قمة العنف ... لأنها يستعمل جسدها و هاتفها في ملاحقة ومحاصرة النواب وهي لا تستعمل لا فكر ولا
طرح ولا فصاحة ولابلاغة ... ما رأيك لو تسلط عليك أحد تحاصرك عن قرب في كل مكان بكميرا ويصورك وهو لا يسكت عن استفزازك من الصباح للمساء فهو لا يريد أن يخاطبك أو يتبادل معك أفكار إنه يريد أن يمنع عنك الفضاء و الوجود ويعدمك.
هذا النوع من العنف أخطر من العنف المباشر الإنفعالي لأنه أصبح عمل يومي يرمي إلى إقصاء الآخر...

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 11h 28m |           
في مسألة إشارتها إلى الإغتصاب أعتقد أنه فعلا عنف لفضي ترمي به إلى شتم السيد مخلوف والعريض به ومن الممكن جدا أنها تقوم تقوم بعملية اسقاط على مخلوف لتجربتها الخاصة ... ولكنها بإقرارها أن العنف والإغتصاب يسلط على الجنسين هي تنسف مفهوم العنف ضد المرأة من جذوره وتناقض نفسها.

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 10h 27m |           
العنف مفهوم غير مرتبط بالجنس أو النوع .... وتسمية عنف ضد المراة هي تسمية بهيمة ...



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