بعد ان وصفته بالرجل العنيف ضد المرأة، مخلوف يتدخل للرد علي سنية الدهماني "هناك شروط للتعامل مع المرأة كأنثى"

تدخل الخميس 28 جانفي النائب سيف مخلوف، في برنامج الراف ماق في اطار حق الرد على تصريحات كرونيكور البرنامج سنية الدهماني التي انتقدت تهجم مخلوف على عبير موسى وأرجعت ممارسة الرجل للعنف ضد المراة الي تعرّضه للعنف او الاغتصاب في الطفولة.
واستنكر مخلوف ما وصفه التحليل السقيم لسنية الدهماني وترجاها بحكم الزمالة بينهما ان لا تتحدث عنه بتلك الطريقة مشيرا الي أن ابنه كان يستمع الي حديث سنية الدهماني عن الاغتصاب.
وبيّن مخلوف ملابسات المناوشات التي شهدها مجلس النواب بينه وبين عبير موسى مشيرا الي أن البعض يلعبون على وتر العنف ضد المراة وقال " هناك شروط للتعامل مع المرأة كأنثى" مشددا على ان عبير موسي مرتزقة تسعى لترذيل المشهد وترتزق من الاستفزاز والبث المباشر ولا يمكنه التعامل معها كانثى.
واستنكر مخلوف ما وصفه التحليل السقيم لسنية الدهماني وترجاها بحكم الزمالة بينهما ان لا تتحدث عنه بتلك الطريقة مشيرا الي أن ابنه كان يستمع الي حديث سنية الدهماني عن الاغتصاب.
وبيّن مخلوف ملابسات المناوشات التي شهدها مجلس النواب بينه وبين عبير موسى مشيرا الي أن البعض يلعبون على وتر العنف ضد المراة وقال " هناك شروط للتعامل مع المرأة كأنثى" مشددا على ان عبير موسي مرتزقة تسعى لترذيل المشهد وترتزق من الاستفزاز والبث المباشر ولا يمكنه التعامل معها كانثى.
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