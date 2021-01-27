الدالي: مباشرة الأبحاث حول الطرد المشبوه في رئاسة الجمهورية

أكد نائب وكيل للجمهورية ورئيس وحدة الاتصال والاعلام لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أنه وعلى ضوء ما تم تناقله من أخبار حول الكشف عن طرد مشبوه لدى مصالح رئاسة الجمهورية ، قررت تعهيد احدى الفرق الأمنية المختصة بمباشرة الابحاث اللازمة حول هذا الملف والقيام بمختلف الاعمال والتساخير الفنية اللازمة للكشف عن حقيقة ما تم تداوله .
وأضاف الدالي في تصريح لاذاعة موزاييك أن النيابة العمومية ستتخذ الاجراءات والقرارات اللازمة على ضوء ما ستتوصل اليه نتائج الابحاث الماذون والمتعهد بها .
وأضاف الدالي في تصريح لاذاعة موزاييك أن النيابة العمومية ستتخذ الاجراءات والقرارات اللازمة على ضوء ما ستتوصل اليه نتائج الابحاث الماذون والمتعهد بها .
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219482