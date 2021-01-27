عبد اللطيف العلوي: الحديث عن تسميم رئيس الجمهورية دون دليل يشير إلى العبث بالدولة.

قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على أن الحديث عن تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد دون دليل يشير إلى العبث بالدولة.
وتسائل العلوي " ما معنى أن يتحدث عن الموضوع كرونيكور وان يتم تهويل الأمر اعلاميا دون تثبت وان تصمت الرئاسة عن حدث هام وخطير.
يذكر أنّ مصدر مطلع أكّد في تصريح لـموقع "الشروق أون لاين" ان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول "محاولة تسميم" رئيس الجمهورية قيس سعيد هو إشاعة انطلقت من صفحات تتحدث باسم الرئيس ولا علاقة له بها
وأوضح ذات المصدر أنّ الظرف لا يحتوي على أيّ مادة سامة.
وأضاف نفس الموقع إلى ان صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تصنف نفسها بأنها من مؤيدي الرئيس نشرت خبر "تعرض قيس سعيد للتسمم بعد فتح طرد بريدي برئاسة الجمهورية".
وكتب العلوي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"تعرّض الأمن القومي لمحاولة تسميم بمادّة إعلامية مشبوهة:
وتسائل العلوي " ما معنى أن يتحدث عن الموضوع كرونيكور وان يتم تهويل الأمر اعلاميا دون تثبت وان تصمت الرئاسة عن حدث هام وخطير.
يذكر أنّ مصدر مطلع أكّد في تصريح لـموقع "الشروق أون لاين" ان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول "محاولة تسميم" رئيس الجمهورية قيس سعيد هو إشاعة انطلقت من صفحات تتحدث باسم الرئيس ولا علاقة له بها
وأوضح ذات المصدر أنّ الظرف لا يحتوي على أيّ مادة سامة.
وأضاف نفس الموقع إلى ان صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تصنف نفسها بأنها من مؤيدي الرئيس نشرت خبر "تعرض قيس سعيد للتسمم بعد فتح طرد بريدي برئاسة الجمهورية".
وكتب العلوي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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