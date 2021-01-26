   Om Kalthoum - ذكريات  

ياسين العياري: مجلس الامن القومي تحول الى سقيفة حمام ... وسعيد شكك في نزاهة بعض وزراء المشيشي لكنه نسي تجاوزات الفخفاخ

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - ندد النائب ياسين العياري في مداخلة على قناة نسمة بتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد في مجلس الامن القومي حول شبهات في التحوير الوزاري لحكومة هشام المشيشي.

واضاف العياري " مجلس الامن القومي تحول في عهد الرئيس الحالي الى الى سقيفة حمام وقيس سعيد شكك في نزاهة بعض وزراء المشيشي لكنه نسي تجاوزات رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ".


وتابع العياري " قيس سعيد انتقد غياب المراة في حكومة المشيشي لكنه لم يجرا على منح الثقة لامراة في رئاسة الحكومة".
ووجه العياري كلامه للرئيس قائلا " لا تنهي عن فعل شيئ وانت تقوم بمثله".



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