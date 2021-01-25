   Warda - فراق غزالي  

بعد أن أكّد في 2018 بأن الشاهد غير ملزم باستشارة السبسي لإجراء تحوير وزاري، قيس سعيد يعبّر عن غضبه من عدم استشارة المشيشي له‎

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 20:58 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - عبّر الاثنين 25 جانفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد عن استنكاره من عدم استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي له لإجراء تحوير وزاري.
وقال قيس سعيد مستنكرا انه لم يتم اعلامه من طرف رئيس الحكومة بنيته في اجراء تحوير وزاري وأردف غاضبا "رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الرسائل".

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان في خضم الأزمة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد، أكّد أن الشاهد غير ملزم باستشارة السبسي لاجراء تحوير وزاري .






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219343

Sarih  (Tunisia)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 22h 08m |           
والله تحس بانه هناك بركان تسلط وجبروط و الرغبة الجامحة في مراثدقبة واستشارته في مل كبيرة وصغيرة بدون احترام الدستور الذي يقول انه اقسم على احترامه، تناقض يعيط للسماء في كلامه يا رب تحمي تونس من هذه الكارثة بصدق، وبأشكون مسخن راسو؟؟, إتحاد الخراب، البراميل المتفجرة، وعايلة عبو، اللهم نسألك السلامة لتونس وشعبها

Jerbi1980  (France)  |Lundi 25 Janvier 2021 à 21h 21m |           
أليس هو من جعل الرئاسة صندوق بريد عندما جعل المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة عبر الرسائل المكتوبة؟



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