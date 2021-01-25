بعد أن أكّد في 2018 بأن الشاهد غير ملزم باستشارة السبسي لإجراء تحوير وزاري، قيس سعيد يعبّر عن غضبه من عدم استشارة المشيشي له‎

باب نات - عبّر الاثنين 25 جانفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد عن استنكاره من عدم استشارة رئيس الحكومة هشام المشيشي له لإجراء تحوير وزاري.
وقال قيس سعيد مستنكرا انه لم يتم اعلامه من طرف رئيس الحكومة بنيته في اجراء تحوير وزاري وأردف غاضبا "رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الرسائل".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان في خضم الأزمة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد، أكّد أن الشاهد غير ملزم باستشارة السبسي لاجراء تحوير وزاري .
وقال قيس سعيد مستنكرا انه لم يتم اعلامه من طرف رئيس الحكومة بنيته في اجراء تحوير وزاري وأردف غاضبا "رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الرسائل".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان في خضم الأزمة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد، أكّد أن الشاهد غير ملزم باستشارة السبسي لاجراء تحوير وزاري .
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